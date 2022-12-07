Palalı Sabri’nin kurduğu suç örgütü üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve ‘Palalı Sabri’ adıyla tanınan Sabri Çelebi’nin kurduğu suç örgütüyle, yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhuşa zorladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve ‘Palalı Sabri’ lakabıyla tanınan Sabri Çelebi’nin, kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhşa zorladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, firari sanık Sabri Çelebi hazır bulunmazken bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme sanık Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararının ise devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, ‘Palalı Sabri’ lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerindeki gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tuttukları, buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıklarına dair bilgiler elde edildiği kaydedilmişti. İddianamede, suç örgütünün liderinin sanık Sabri Çelebi olduğu, sanıklar Mehmet Emin Çelebi ile Müslüm Çelebi’nin örgüt yöneticileri oldukları, sanıklar Hüseyin Çelebi, Vedat Özyağ, Kenan Toprak, İlknur Akçıoğlu, Engin Aytekin, Mehmet Şirin Ateş ve Mahmut İlter’in örgüt üyeleri oldukları ve örgütlü şekilde üzerlerine atılı suçları işledikleri vurgulanmıştı. Sanık Sabri Çelebi’nin pek çok suç kaydı olduğu ve hakkında çıkan yakalama emirlerinden dolayı yurtdışına kaçtığının aktarıldığı iddianamede, örgütün yabancı uyruklu kadınlarını esaret altına alarak insan ticaretinin unsuru olan ‘zorla çalıştırma’ yöntemini seçtikleri, yabancı uyruklu şahıslardan haksız kazanç sağladıkları ve bu haksız kazanca yönelik eylemlerini örgüt yapısı içerisinde yürüttüklerinin belirlendiği kaydedilmişti. İddianamede, Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi’nin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘insan ticareti yapma’ ve ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme’ suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti.