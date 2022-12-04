Pakistan’ın Kabil Büyükelçiliği’ndeki saldırıyı DEAŞ/H’nin üstlendiği açıklandı

Pakistan’ın Kabil Büyükelçiliği’nde meydana gelen silahlı saldırının terör örgütü DEAŞ/H tarafından düzenlendiği ortaya çıktı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Pakistan Büyükelçiliği’ne geçtiğimiz cuma günü silahlı saldırı düzenlenmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Saldırı ile ilgili soruşturmalar sonucunda çeşitli raporlar hazırlandığını belirten Bakanlık, "Pakistan Büyükelçiliği’nde 2 Aralık 2022’de yaşanan terörist saldırıyı DEAŞ/H’nin üstlendiğine dair raporlar gördük. Bağımsız şekilde, Afgan makamlarıyla görüşmeler yaparak bu raporların doğruluğunu teyit etmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte, terör saldırısı, terörizmin Afganistan’da ve bölgede barış ve istikrara yönelik oluşturduğu tehdidin bir diğer hatırlatıcısıdır. Bu tehdidi yenmek için tüm kolektif gücümüzle kararlı şekilde hareket etmeliyiz. Pakistan, terörle mücadelede kararlılığını sürdürüyor" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Pakistan’ın Kabil Misyon Şefi Maslahatgüzar Übeyd ur Rahman Nizamani’nin hedef alındığı belirtilmişti. Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi de, Kabil’deki Pakistan Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıyı kınadığını ve diplomatik misyonların güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.