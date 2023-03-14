Pakistan’ın deprem bölgesine yardımları sürüyor

Pakistan’ın deprem bölgesine gönderdiği bin 200 adet kışa ve yangına dayanıklı aile çadırını taşıyan uçak Adana’ya indi.

Pakistan’ın deprem bölgesine yardımları devam ediyor. Pakistan’ın deprem bölgesine gönderdiği bir 200 adet kışa ve yangına dayanıklı aile çadırını taşıyan uçak Adana Havalimanına indi.

Pakistan’ın 11 Mart 2023 tarihinde başlayan özel uçuş operasyonuyla şu ana kadar 6 bin çadır Türkiye’ye gönderildi.