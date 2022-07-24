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Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 312’ye yükseldi

Pakistan’da muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 312’ye yükseldi.

Asayiş 24.07.2022, 15:01
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 312’ye yükseldi

Pakistan’da muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 312’ye yükseldi.

Pakistan’da 5 haftadır devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 312 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 100 evin ise hasar gördüğü açıklandı. Yetkililer sel nedeniyle 50 evin sular altında kaldığını belirtirken, bölgedeki yardım çalışmaları için 5 ekip oluşturulduğunu ifade etti.

Ülkede sel nedeniyle 706 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 9 köprü ve 4 yolun sular altında kaldığı öğrenildi.

Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD), önümüzdeki günlerde Pakistan’da daha fazla yağmur yağacağının tahmin edildiğini belirtirken, yetkililer su baskınları ihtimaline karşı halka hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 198’e yükseldiği belirtilmişti.

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