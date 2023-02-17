Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Pakistan’daki saldırıda 6 kişi öldü
Pakistan’ın Karaçi şehrinde Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 17.02.2023, 21:11
Pakistan’ın Karaçi şehrinde Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Karaçi şehrinde silahlı kişiler, Emniyet Müdürlüğüne saldırdı. Yetkililer, silahlı saldırıyı doğrularken, emniyete saldıran silahlı saldırganların 8-10 kişi olduğunu belirtti. Polis, Karaçi Emniyet Müdürlüğü’nde (KPO) temizlik yapıldığı sırada bir saldırganın da binanın dördüncü katındayken üzerindeki bombayı patlattığını söyledi. Olayda saldırganlardan 3’ü ile 3 polis memuru hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.