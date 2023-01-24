Pakistan’da yüzlerce kişi İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

Pakistan’ın Lahor kentinde yüzlerce kişi, İsveç’te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan tarafından Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını protesto etti.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylem dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları ayağa kaldırdı. Pakistan’ın Lahor kentinde yüzlerce kişi sokağa inerek, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını protesto etti. Göstericiler, sık sık "İsveç’e yazıklar olsun" sloganı attı.

Pakistan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını “iğrenç” ve “saygısızlık” olarak nitelendirerek, "anlamsız ve kışkırtıcı İslamofobik eylemin dünya çapında 1,5 milyardan fazla Müslümanın dini hassasiyetlerini incittiğini" belirtti.