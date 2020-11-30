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Pakistan’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 ölü, 17 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Asayiş 30.11.2020, 12:49
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Pakistan’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 ölü, 17 yaralı
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Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Pakistan’ın doğusundaki Pencap eyaletinin Sheikhupura bölgesinde bir kamyon ters yönden gelen yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetteki gaz tüpünün patlaması sonucu kamyon ve otobüsün alev aldığı bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çoğunun ciddi yanıklarının bulunduğu ve durumlarının kritik olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın sisli hava nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.
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