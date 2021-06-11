Pakistan’da yolcu otobüsü devrildi: 18 ölü, 30’dan fazla yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi de yaralandı.

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Khuzdar kentinde bir yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Feci kaza sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Khuzdar’daki bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 6’sının sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar, kazanın otobüsün yüksek hızla keskin bir dönüş yaptığı sırada meydana geldiğini ifade etti.