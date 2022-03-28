Pakistan’da yolcu minibüsü devrildi: 10 ölü

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Chalal bölgesinde bir yolcu minibüsü, sürücünün kontrolünü kaybetmesinin ardından devrildi. Mardan kentinden Kalkot’a giden minibüsün içindeki yolculardan 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin gelmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.