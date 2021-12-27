Pakistan’da yoğun sis uçuşları iptal ettirdi

Pakistan’ın Lahor şehrinde yaşanan yoğun sis nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, binlerce kişi havaalanında mahsur kaldı.

Lahor şehrindeki yoğun sis nedeniyle Allame İkbal Uluslararası Havaalanı’ndaki çok sayıda uçuş iptal edilirken, görüş mesafesinin 800 metreye kadar düşmesi nedeniyle birçok uçağın inişi gecikti. İptal edilen uçuşların ardından Lahore Havalimanı tarafından 1 saatte 13 uçuşun yeniden planlanmasıyla yolcular, 3 binden fazla yolcunun bulunduğu havalimanına akın etti.

Yoğun sis havayolu ulaşımının yanı sıra kara ulaşımını da etkilerken, M3 Faizpur-Samundari otoyolu trafiğe kapatıldı.