banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin'de hedef 90 bin dolar
Bitcoin'de hedef 90 bin dolar
Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi
Twitter'dan Whatsapp'a rakip proje!
Twitter'dan Whatsapp'a rakip proje!

Pakistan’da TLP protestosunda arbede: 3 polis öldü

Pakistan’ın Lahor kentinde Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi’nin Lideri Saad Rizvi’nin serbest bırakılması için düzenlenen protestoda, göstericilerle polis arasında çıkan arbedede 3 polis hayatını kaybederken, birçok polis memuru ise yaralandı.

Asayiş 23.10.2021, 00:41
Pakistan’da TLP protestosunda arbede: 3 polis öldü

Pakistan’ın Lahor kentinde Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi’nin Lideri Saad Rizvi’nin serbest bırakılması için düzenlenen protestoda, göstericilerle polis arasında çıkan arbedede 3 polis hayatını kaybederken, birçok polis memuru ise yaralandı.

Pakistna’nın Lahor kentinde Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi’nin 26 yaşındaki Lideri Saad Rizvi’nin serbest bırakılması için düzenlenen protesto gösterisinde arbede yaşandı. Lahor Polis Genel Müfettiş Yardımcısı (DIG) Sözcüsü Mazhar Hussain yaptığı açıklamada, protestoya müdahale eden polis ekipleri ile göstericiler arasında çıkan arbede sonucu 3 polis memurunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybeden polislerden 2’sinin isimlerinin, Ayub ve Khalid olduğunu belirten Hussain, 3. memurun kimliğinin henüz belirlenemediğini aktardı. Hussain, arbedede sırasında çok sayıda memurun da yaralandığını, durumlarının kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Polisin, protestocuların kamu malına zarar vermelerini engellemeye çalıştığının ve memurların şiddete rağmen temkinli davrandığının altını çizen Hussain, "Protestocular memurların üzerine molotof kokteyli fırlattı. Ayrıca öfkeli protestocular sopa kullandı ve taş attı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Polis Sözcüsü Arif Rana yaptığı açıklamada, TLP destekçilerinin kent genelinde çıkan arbede sırasında bir güvenlik kontrol noktasına saldırmasının ardından polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Rana, "Barışçıl kalacaklarına dair bize güvence verdiler ama şiddete başvurdular" dedi.

"Hukukun üstünlüğü her ne pahasına olursa olsun sağlanmalıdır"

Pencap Eyaletinin Başbakanı Usman Buzdar, yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden polislere ilişkin taziyelerini ileterek, eyalet hükümetinin memurların ailelerinin bu üzücü zamanlarında yanlarında olduğuna dair söz verdi. Yetkililere ise olaydan sorumlu olanlara karşı katı önlemler almaları ve yaralı polisler için mümkün olan en iyi tıbbi olanakları sağlamaları talimatı veren Buzdar, "Hukukun üstünlüğü her ne pahasına olursa olsun sağlanmalıdır. Kimsenin kanunu kendi eline almasına izin verilemez" ifadelerini kulandı.

"Her yönden saldırıya uğradık"

Yaşanan arbedenin ardından TLP Medya Koordinatörü Saddam Buhari yaptığı açıklamada, polisin barışçıl bir protestoya saldırdığını kaydetti. Açıklamada, TLP destekçilerinin "tarihin en kötü bombardımanına" maruz kaldıklarını ve Lahor kentinde yer alan MAO Devlet Üniversitesi çevresinde "her yönden saldırıya uğradıklarını" belirten Buhari, en az 500 destekçinin ciddi şekilde yaralandığını ve çok sayıda destekçinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2