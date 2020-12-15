Pakistan’da tecavüzle mücadele için yeni yasa

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, tecavüzle mücadele için çıkarılan yeni yasayı imzaladı. Yasa ile tecavüzcüler kimyasal hadım edilecek.

Pakistan’da tecavüzle mücadelede cezalar ve önlemler arttırılıyor. Geçtiğimiz aylarda Lahor kentinde 2 çocuğu ile birlikte seyahat ettiği sırada tecavüze uğrayan kadının ardından ülke genelinde başlayan protestolar sonrası Cumhurbaşkanı Arif Alvi tecavüzle mücadele için çıkarılan yeni yasayı imzaladı.

Yasa ile tecavüz davalarına özel mahkemelerin bakması ve 4 ay içinde karara varması bekleniyor. Ulusal cinsel suç kaydı oluşturulmasını sağlayacak olan yasa, kurbanların kimlik bilgilerini koruyacak ve tecavüzcülerin kimyasal olarak hadım edilmesine izin verecek.

Başbakan İmran Khan ve kabinesi geçtiğimiz ay yasayı onaylamıştı. Hükümetin, yeni yasayı Cumhurbaşkanı Alvi’nin imzasının ardından parlamentoya götürmesi ve yasayı kalıcı olarak geçirmesi için 120 günü bulunuyor. Bu süre boyunca yasa yürürlükte kalacak.

Bazı kesimler ise, cezaların çok sert olduğunu belirterek, yetkililerin onaylamadan önce gerekli danışma sürecini takip etmediklerini savundular.

Dünya’da birçok ülke cinsel suçlarla mücadele kapsamında kimyasal hadım yönetimi uyguluyor. Endonezya, 2016’da pedofililer için kimyasal hadım yasası çıkarmış, Polonya ise 2009’da çocuklara tecavüz eden yetişkinler için kimyasal hadımı zorunlu hale getirmişti.