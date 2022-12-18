Pakistan’da silahlı saldırganlar güvenlik güçlerini rehin alındı

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Bannu şehrinde kimliği belirsiz silahlı saldırganlar güvenlik güçlerini rehin aldı.

Pakistan’da kimliği belirsiz silahlı saldırganlar, güvenlik güçlerini rehin aldı. Hayber-Pahtunhva eyaletinde Afganistan sınırı yakınından bulunan Bannu şehrinde Terörle Mücadele Dairesi’ne (CTD) bağlı karakola yaklaşık 15 silahlı saldırgan tarafından baskın düzenlendiği ve yaklaşık 6-7 güvenlik gücü personelini rehin aldığı ifade edildi. Saldırganların hükümet yetkilileriyle görüşme talep ettiği belirtildi. Karakolun etrafının güvenlik güçleri tarafından kuşatıldığı aktarılarak, bölge halkından evden çıkmamaları istendi. Görgü tanıkları, karakoldan çok sayıda silah ve patlama sesi geldiğini belirtti.

İsmi açıklanmaması koşuluyla basına konuşan iki yetkili, saldırganların Afganistan’a güvenli geçiş için yetkililerle müzakere etmek istediklerini ifade etti. Olayda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.