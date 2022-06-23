banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Pakistan’da şiddetli yağışta zincirleme motosiklet kazası

Pakistan’ın Karaçi şehrinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle kayganlaşan bir üst geçitte birçok motosiklet sürücüsü kaza yaptı.

Asayiş 23.06.2022, 11:00
Pakistan’da şiddetli yağışta zincirleme motosiklet kazası

Pakistan’ın Karaçi şehrinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle kayganlaşan bir üst geçitte birçok motosiklet sürücüsü kaza yaptı.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan bir üst geçitte birçok motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, motosiklet sürücülerin üst geçitte seyir halindeyken kaydığı ve olayı hafif yaralanmalarla atlattığı görüldü.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yorumlar (0)
28°
açık