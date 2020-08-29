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Pakistan’da selin bilançosu ağırlaşıyor: en az 150 ölü

PAKİSTAN’DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL FELAKETİ SONUCU CAN KAYBI 150’YE YÜKSELDİ.

Asayiş 29.08.2020, 10:51
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Pakistan’da selin bilançosu ağırlaşıyor: en az 150 ölü

Pakistan’da etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu can kaybı 150’ye yükseldi.

Pakistan’da yaklaşık 10 gündür devam eden muson yağmurları sonucu oluşan seller ve meydana gelen kazalar en az 150 kişinin ölümüne yol açtı. Hasarın büyük olduğu Karaçi’de 63 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sindh Eyalet Başbakanı Murad Ali Şah ise yaptığı açıklamada Karaçi’de devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve yaşanan kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 47’ye yükseldiğini açıkladı. Ayrıca Şah, Sindh’in farklı yerlerinde yağmurdan etkilenen insanlara yardım etmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Hayber Pahtunhva eyaleti Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Timur Ali de yaptığı açıklamada, eyalet genelinde bir gecede oluşan ani sel nedeniyle en az 16 kişinin öldüğünü belirtti.

Karaçi’de yaşanan elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce araç güçlü sel sularıyla şehrin sokaklarında sürüklendi. Pakistan ordusunun en az 10 bin kişiye yiyecek sağladığı ve bölge sakinleri için yardım kamplarının kurulduğu belirtildi. Karaçi’de hayatını kaybedenlerden aralarında çocukların da bulunduğu 8’inin üzerine duvar düşmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Her yıl Pakistan’daki birçok şehir, muson yağmurları sonucu oluşan selle başa çıkmakta zorlanıyor ve her yıl hükümet muson yağmurlarına karşı kötü planlama yapıldığı için halk tarafından eleştiriliyor.

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