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Pakistan’da sel bilançosu: 102 ölü
PAKİSTAN'IN KARAÇİ ŞEHRİNDE 5 GÜNDÜR ETKİSİNİ SÜRDÜREN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL FELAKETİ SONUCU CAN KAYBI 102’YE YÜKSELDİ
Asayiş 27.08.2020, 11:09 27.08.2020, 11:28
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Pakistan’ın Karaçi şehrinde 5 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu can kaybı 102’ye yükseldi.
Pakistan’da devam eden muson yağmurları sonucu oluşan seller nedeniyle en az 102 kişi hayatını kaybetti. Hasarın büyük olduğu Karaçi’de bugün 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Pek çok bölgenin sular altında kaldığı aktarıldı. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), 5 gündür etkisinin sürdüren muson yağmurlarının ülkede en az 102 kişinin ölümüne yol açtığını ve binden fazla eve zarar verdiğini açıkladı. Alt yapının da büyük zarar gördüğü selde onlarca araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan selden etkilenen binlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.
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