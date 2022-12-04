Pakistan’da polis aracına saldırı: 3 ölü

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polis hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Nowshera bölgesinde içinde 3 polisin bulunduğu araca terör saldırısı düzenlendi. Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, saldırganların açtığı ateş sonucu yaralanan 3 polis, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Terör saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Saldırıyı düzenlendiği iddia edilen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, haziran ayında hükümetle yapılan ateşkesin sona erdiğini bildirerek, ülke genelinde "saldırı düzenleme" emri vermişti.