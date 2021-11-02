Pakistan’da patlama: 13 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Kharan kentinde motosiklete yerleştirilen bomba patladı. Polis yaptığı açıklamada, saldırıda yaklaşık 4-5 kilogram patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 13 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten polis, saldırının gerçekleştirildiği bölgenin kordon altına alındığını bildirdi.

Belucistan Eyaleti Başbakanı Abdul Qudus Bizenjo saldırıyı kınayarak, “Milliyetçilik karşıtı örgütlerin eyaletteki barışı bozma girişimi” olarak nitelendirdi. Yetkililere yaralılara uygun tıbbi tedavinin sağlanması talimatını verdiğini kaydeden Bizenjo, "Bu tür terör eylemleri moralimizi bozmayacak" dedi.

Öte yandan, bugünkü saldırı Belucistan’da kısa süre içinde düzenlenen 3. saldırı oldu. Dün bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Geçtiğimiz pazar günü ise Panjgur’daki saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanmıştı.

Şimdiye kadar saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmazken, olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.