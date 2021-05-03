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Pakistan’da otobüs kazası: 15 ölü, 20 yaralı

Pakistan’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Asayiş 03.05.2021, 23:00
Pakistan’da otobüs kazası: 15 ölü, 20 yaralı

Pakistan’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Pakistan’da Lahor’dan Peşaver’e giden yolcu otobüsü, Punjab eyaletinin Attock bölgesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın aşırı hız nedeni ile meydana geldiğini ifade ederken, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu belirtti.
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