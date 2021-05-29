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Pakistan’da öğrenci protestosuna polisten gazlı müdahale

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da binlerce öğrenci, hükümetin Haziran’da mezuniyet sınavının yüz yüze yapılması kararını protesto etmek için sokaklara dökülürken, polis göstericilere gazla müdahale etti.

Asayiş 29.05.2021, 21:39
Pakistan’da öğrenci protestosuna polisten gazlı müdahale

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da binlerce öğrenci, hükümetin Haziran’da mezuniyet sınavının yüz yüze yapılması kararını protesto etmek için sokaklara dökülürken, polis göstericilere gazla müdahale etti.

Pakistan’da binlerce öğrenci, Eğitim Bakanlığının önümüzdeki Haziran ayının 3’üncü haftasında mezuniyet sınavının yüz yüze yapılması kararını protesto etmek için başkent İslamabad’da sokaklara döküldü. Öğrenciler, uzaktan eğitim gördüklerini belirterek, bu nedenle sınavların da çevrimiçi olarak yapılması için hükümete çağrıda bulundu.

Hükümetin sınav kararına tepki gösteren öğrencilerin kentteki yolları trafiğe kapatması üzerine polis, gösteriye müdahale etti. Polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.
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