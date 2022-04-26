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Pakistan’da minibüste patlama: 4 ölü, 3 yaralı
Pakistan’ın Karaçi kentinde üniversite kampüsünde bir minibüste meydana gelen patlamada, 3’ü Çinli 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Asayiş 26.04.2022, 14:47
Pakistan’ın Karaçi kentinde üniversite kampüsünde bir minibüste meydana gelen patlamada, 3’ü Çinli 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Pakistan’ın Sind eyaletindeki Karaçi Üniversitesinde Çince eğitim verilen bir kursun yakınlarında bir minibüste patlama meydana geldi. Patlama sonucu 3’ü Çinli olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, minibüste en az 7 kişinin bulunduğu ifade edildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, minibüsteki LPG tankının patladığı ifade edilirken, polisten patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.