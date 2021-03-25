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Pakistan’da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki minibüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Asayiş 25.03.2021, 16:25
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Pakistan’da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki minibüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından seyir halindeki bir minibüse ateş açıldı. Gilgit Polis Baş Müfettişi Mirza Hassan, Niltar Bala’ya doğru giden minibüste kadınların ve çocukların da olduğunu belirterek, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedenine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.
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