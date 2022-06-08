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Pakistan’da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir minibüsün vadiye düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 08.06.2022, 11:38
Pakistan’da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir minibüsün vadiye düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentinin Qila Saifullah bölgesinde seyir halindeki bir minibüs, vadiye yuvarlandı. Olay yerine polis, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bölge polisinden Hafız Qasim Kakar, feci kazada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Kakar, bölgenin arazi yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü aktardı.

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