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Pakistan’da maden ocağında patlama: 4 ölü
Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 madenci hayatını kaybetti.
Asayiş 05.02.2022, 11:57
Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 madenci hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki bir kömür madeni ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 4 madencini hayatını kaybederken, 3 madenci de yaralandı. İl Afet Yönetim Otoritesi (PDMA) yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktarırken, patlamanın metan gazı birikmesinden kaynaklandığını duyurdu.