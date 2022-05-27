Pakistan’da kimya fabrikasında yangın çıktı

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir kimya fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Pakistan’ın liman kenti Karaçi’deki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtirken, yangını söndürmek için 16 itfaiye aracının olay yerine gönderildiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca fabrikada çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtildi.