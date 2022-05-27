banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak

Pakistan’da kimya fabrikasında yangın çıktı

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir kimya fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Asayiş 27.05.2022, 19:07
Pakistan’da kimya fabrikasında yangın çıktı

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir kimya fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Pakistan’ın liman kenti Karaçi’deki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtirken, yangını söndürmek için 16 itfaiye aracının olay yerine gönderildiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca fabrikada çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yorumlar (0)
27°
açık