Pakistan’da Khan destekçileri yolları kapattı

Pakistan’ın eski başbakanı Imran Khan destekçileri, başkent İslabamad’a giden otoyolları kapattı.

Eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi Başkanı Imran Khan’a yönelik suikast girişiminin ardından destekçilerinin gösterileri devam ediyor. Protestocular başkent İslamabad uluslararası havaalanına giden yollar ile İslamabad’ı Lahor ve Peşaver şehirlerine bağlayan otoyolları kapatıp, lastik yaktı. Gösteriler nedeniyle trafikte aksaklık yaşanırken, hükümetin talimatıyla tüm okullar bir günlüğüne kapatıldı.

Polis Yawar Ali protestolar nedeniyle insanların işe gitmekte zorluk çektiğini ifade ederek, “Aileler saatlerce trafikte mahsur kaldı. Hatta protestocuların ambulansların geçişine izin vermediğine ilişkin bilgiler aldık” dedi.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, yerel yetkililere otoyolları açmaları talimatını verdi.

Khan’a suikast girişimi

Eski Pakistan Başbakanı Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim’de başkent İslabamad’a doğru hareket etmişti. Konvoya Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında bir saldırgan tarafından ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. Saldırıda toplam 10 kişi yaralanmış, bir kişi de hayatını kaybetmişti.

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi tarafından dün yapılan açıklamada, konvoyun Perşembe günü olayın yaşandığı Wazirabad kentinden yola çıkarak devam edeceği ancak Khan’ın gösteriyi sanal olarak takip edeceği belirtildi. Tedavi süreci devam eden Khan’ın konvoya gelecek hafta katılması bekleniyor.