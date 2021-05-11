Pakistan’da İsrail karşıtı protesto

Pakistan’ın Karaçi kentinde, Cemaat-i İslami Partisi tarafından kentteki Filistinlilerin de katılımıyla Filistin’de İsrail güçlerinin saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Filistin’de işgalci İsrail güçleri tarafından halka uygulanan sert müdahale ve saldırılar devam ederken, Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylara ve İsrail güçlerine karşı Pakistan’ın Karaçi kentinde protesto gösterisi düzenlendi. Cemaat-i İslami tarafından ve kentteki Filistinlilerin desteği ile düzenlenen gösteride, protestocular İsrail’in Gazze’ye başlattığı ve en az 28 kişinin ölümüne neden olan hava saldırılarına tepki göstererek, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve ibadet edenlere yönelik saldırılarını kınanmış, düzenlenen saldırıların insan haklarına karşı olduğu ifade edilmişti.