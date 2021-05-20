Pakistan’da Filistin’e destek protestoları devam ediyor

Pakistan’ın Karaçi ve Lahor kentlerinde, yüzlerce kişi Filistin’e destek protestosu düzenledi.

İsrail güçlerinin, 10 Mayıs’tan bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, aralarında Pakistan’ın da bulunduğu birçok ülkede Filistin’e destek gösterileri sürüyor. Pakistan’ın Karaçi ve Lahor kentlerinde, yüzlerce kişi Filistin’e destek protestosu düzenledi. İsrail’in saldırılarını kınayan ve tepki gösteren protestocular, sık sık Filistin’e destek sloganları attı.