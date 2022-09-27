Pakistan’da ev çöktü: 5 ölü, 11 yaralı

Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki bir evin çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Kurram bölgesinde yağmurdan etkilenen iki katlı ev çöktü. Olay yerine ilk yardım ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, çökme sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kurtarma ekipleri, yaralılardan 7’sinin durumunun ağır olduğunu ve tedavi altında olduklarını belirtti.