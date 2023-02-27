Pakistan’da esnaf kepenk indirdi

Pakistan’da yükselen enflasyon oranına karşı esnaf, grev kararı aldı. Ülke genelindeki işletmeler hükümete tepki olarak kepenk indirdi. Marketlerin, mağazaların ve dükkanların yanı sıra akaryakıt istasyonlarının da kapatılması hayatı olumsuz etkiledi. Ulaştırma firmalarının iş bırakmasıyla ulaşımda da büyük aksaklıklar yaşandığı belirtildi. Karaçi kentinde okullarda eğitime ara verilirken, Khanpur ve Sadiqabad şehirlerinde ise protestolar düzenlendi.

Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi, dün yükselen enflasyon oranlarına karşı ülke çapında esnafa grev çağrısı yapmıştı.