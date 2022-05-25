Pakistan’da eski Başbakan Khan destekçilerine bir kentte daha polis müdahalesi

Pakistan’ın Lahor kentinin ardından Karaçi’de de sokağa inen eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçilerine polis müdahale etti.

Pakistan’da birçok kentte sokağa inen eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Lahor’un ardından Karaçi’de de sokağa inen göstericilere, polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. Polise taşla karşılık veren göstericiler, bazı polis araçlarını ateşe verdi. Polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açarken, aralarında bir polis memuru ve bir kameramanın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

PTI, kendilerini protesto eden muhalefet partilerinin polis tarafından engellenmediğini ifade ederek, polis müdahalesine tepki gösterdi.

Lahor’da da PTI destekçilerine polis müdahale etti

Lahor kentinde Khan’ın partisi PTI destekçileri sokağa dökülmüş, "Özgürlük Yürüyüşü” adı altında araçlarla başkent İslamabad’a doğru yola çıkmıştı. Polis, göstericileri engellemek için göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.