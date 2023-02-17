Pakistan’da Emniyet Müdürlüğüne saldırı

Pakistan’ın Karaçi şehrinde Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlendi.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde silahlı kişiler, Emniyet Müdürlüğüne saldırdı. Yetkililer, silahlı saldırıyı doğrularken, olayda bir polisin yaralandığını belirtti. Emniyete saldıran silahlı saldırganların 8-10 kişi olduğu bildirilirken, saldırganlar ile polis arasında çatışmanın devam ettiği aktarıldı.