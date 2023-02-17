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Pakistan’da Emniyet Müdürlüğüne saldırı
Pakistan’ın Karaçi şehrinde Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlendi.
Asayiş 17.02.2023, 19:06
Pakistan’ın Karaçi şehrinde Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlendi.
Pakistan’ın Karaçi şehrinde silahlı kişiler, Emniyet Müdürlüğüne saldırdı. Yetkililer, silahlı saldırıyı doğrularken, olayda bir polisin yaralandığını belirtti. Emniyete saldıran silahlı saldırganların 8-10 kişi olduğu bildirilirken, saldırganlar ile polis arasında çatışmanın devam ettiği aktarıldı.