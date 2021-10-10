banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Denize sıfır stat
Denize sıfır stat

Pakistan’da çifte bombalı saldırı: 3 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen çifte bombalı saldırılarda 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 10.10.2021, 20:33
Pakistan’da çifte bombalı saldırı: 3 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen çifte bombalı saldırılarda 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde çifte bombalı saldırı düzenlendi. İlk olarak, eyaletin Turbat kentinde yer alan Hoshab bölgesindeki saldırıda evlerinin önünde oyun oynayan 3 çocuk yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı ancak çocuklardan 2’si yolda yaşamını yitirdi. Belucistan’ın Hub City kentinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda ise bir muhabir hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olaylarda 2’si çocuk olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştirildiği bölgeler kolluk kuvvetleri tarafından kordon altına alındı.

Şimdiye kadar saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmazken, olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1