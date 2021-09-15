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Pakistan’da çatışma: 7 asker hayatını kaybetti

Pakistan’ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 7 asker hayatını kaybederken, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Asayiş 15.09.2021, 19:19
Pakistan’da çatışma: 7 asker hayatını kaybetti

Pakistan’ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 7 asker hayatını kaybederken, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan’da ordunun medya kanadı Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Güney Veziristan bölgesine bağlı Asman Manza kasabasında operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı, 7 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Çatışmada 5 teröristin de etkisin hale getirildiği ifade edildi. Saldırıyı düzenleyen örgüte dair ise bilgi paylaşılmadı.

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