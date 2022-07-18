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Pakistan’da bot alabora oldu: 19 ölü

Pakistan’ın Sadiqabad kentindeki Indus Nehri’nde alabora olan botta bulunan en az 19 kadın boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 18.07.2022, 14:57
Pakistan’da bot alabora oldu: 19 ölü

Pakistan’ın Sadiqabad kentindeki Indus Nehri’nde alabora olan botta bulunan en az 19 kadın boğularak hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Punjap eyaletindeki Sadiqabad kentinde bulunan Indus Nehri’nde içinde 60 ila 70 yolcunun bulunduğu bot alabora oldu. Olay yerine gelen polis, en az 19 kadının boğularak hayatını kaybettiğini, en az 35 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Alabora olan botun, Kharor’dan Machka’ya giden bir düğün konvoyuna ait olduğu öğrenildi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

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