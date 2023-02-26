Pakistan’da bombalı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı

Pakistan’da pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Barkhan kentinde pazar yerine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır toplam 16 kişi de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının park halindeki motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması ile gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.