Pakistan’da 250 milyon dolar değerinde uyuşturucu ve kaçak mal imha edildi

Pakistan’da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen, 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu, alkol ve kaçak cep telefonu imha edildi.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde güvenlik güçleri kaçakçılıkla mücadele operasyonu kapsamında, 33 bin şişe alkol, 6 ton 500 kilogram esrar ve 10 bin cep telefonu ele geçirildi. Yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki kaçak mal yetkililer tarafından imha edildi. El konulan uyuşturucular ekipler tarafından yakılırken, alkol ve cep telefonları ise iş makineleriyle ezildi.