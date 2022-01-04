Pakistan’da 2 otobüs çarpıştı: 8 ölü, 60 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde 2 otobüsün çarpışması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Pakistan’ın Pencap eyaletinin Bahavalpur şehrinde zıt yönde gelen 2 yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 8’inin durumu ağır olmak üzere 60 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kazada yaralananlar hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Pakistan polisi, ön raporlara göre kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.