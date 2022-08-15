Pakistan Bağımsızlık Günü kutlamalarında ateş açılması sonucu 57 kişi yaralandı

Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenen ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamalarında havaya ateş açılması sonucu 57 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenen Pakistan Bağımsızlık Günü’nün 75’inci yıl dönümü kutlamalarında havaya ateş açıldı. Yetkililer olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 kişinin yaralandığını açıkladı. Doktor Summaiya Syed yaptığı açıklamada, “Pazar gecesi 57 kişi kurşun yarasıyla hastaneye getirildi” dedi. Doktor Syed bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtti.

Pakistan’da, 14 Ağustos 1947’de elde edilen bağımsızlığın 75’inci yılı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi. Pakistan’ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah tarafından 75 yıl önce ilan edilen bağımsızlığın yıl dönümünde, başkent İslamabad’da 31, 4 eyalet başkentinde ise 21 top atışı yapıldı. Kutlamalarda ayrıca havai fişek gösterileri düzenlendi.