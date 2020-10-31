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Paket siparişini yetiştirmeye çalışırken kaza yaptı

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ BİR PAKETÇİ SİPARİŞİ YETİŞTİREYİM DERKEN OTOMOBİL İLE ÇARPIŞARAK KAZA YAPTI.

Asayiş 31.10.2020, 17:55
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Paket siparişini yetiştirmeye çalışırken kaza yaptı

Adana’nın Kozan ilçesinde motosikletli bir kurye siparişi yetiştirmeye çalışırken otomobille çarpıştığı kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saimbeyli Caddesi Kozan Lisesi yakınlarında meydana geldi. Siparişi adrese götüren kurye Zafer B., 01 AFT 306 plakalı motosikleti ile Hazar A. idaresindeki 01 AFP 721 plakalı otomobille çarpıştı. Kazara yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hasar gören motosiklet ve üzerindeki sipariş döner paketleri çevredeki vatandaşların yardımı ile kaldırıma kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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