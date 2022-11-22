Paket paket uyuşturucuyu sakladıkları yer şaşırttı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde narkotik polisleri tarafından bir otomobil durduruldu. Yapılan aramada, otomobilin torpido kısmındaki özel bölmeye zulalanmış halde 2 kilogram 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu İzmit geçişinde durdurulan otomobilde arama yaptı. Dedektör köpeğin katılımıyla yapılan aramada, otomobilin torpido kısmındaki özel bölmeye zulalanmış halde 2 kilogram 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.