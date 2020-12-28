Eskişehir’de eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanan Öznur Sazlar davasında mütalaa verildi.

Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 6’ncı duruşmasında sanık Harun Sazlar’ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme salonunda Öznur Sazlar ve avukatları hazır bulundu. Sanık Harun Sazlar ise SEGBİS üzerinden bağlantı kurulamaması nedeniyle duruşmaya katılmadı. Daha önce sanığın akli dengesinin yerinde olmadığına dair beyan vermesi üzerine dosyaya Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu eklendi. Raporda sanık Harun Sazlar’ın cezai ehliyeti olduğu belirtildi.

Duruşmada önceki ifadelerini tekrarlayan Öznur Sazlar, “Gelen bilgi ve belgelerdeki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum, sanığın akıl sağlığı yerindedir, ATK raporu da bunu doğrulamaktadır” dedi. Savcılık makamı Sazlar’ın ifadesinin ardından mütalaasını verdi. Mütalaada sanık Harun Sazlar’ın tutukluluk halinin devamı istendi. Mahkeme heyeti bahsi geçen ATK raporunun sanığa tebliğ edilmesine ve sanık Harun Sazlar’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Duruşma 22 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

Olay

Geçen yıl 31 Temmuz’da Öznur Sazlar, çocuğunu görmek için ikametine gelen boşanmak üzere olduğu eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. 7’nci Asliye Mahkemesi’nde ilk duruşmasına çıkan ve tutuksuz yargılanan Harun Sazlar, yapılan başvuru ve şikayetlerin ardından tutuklandı.