Özgür Duran’ın babasının avukatı Duygu Delibaş: "Cezanın yükselmesi yönünde tekrardan üst mahkemeye taşıyacağız"

Özgür Duran’ın babası Cengiz Duran’ın avukatı Duygu Delibaş, Kadir Şeker için mahkemenin indirim yaptığını belirterek, "Cezanın yükselmesi yönünde tekrardan üst mahkemeye taşıyacağız" dedi.

Konya’da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Kadir Şeker’in tutukluluğunun devam etmesine karar verilirken, cezası da 10 yıl 10 aya düşürüldü. Duruşma sonunda açıklama yapan Özgür Duran’ın babası Cengiz Duran’ın avukatı Duygu Delibaş, mahkemenin Kadir Şeker için mahkemenin biraz indirim yaptığını belirtti. Avukat Duygu Delibaş, "Bugün kamuoyunun merakla beklediği Kadir Şeker davası görüldü. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tahliye bekleniyordu. Dünden beri sosyal medyada buna dair çalışmalar yapılıyordu. Hatta öyle ki bugün tahliye olacağına dair kesin bir kanı vardı. Savcılığın mütalaası da bu yönde oldu. Tahliye edilmesini talep etti. Ancak mahkeme heyeti bizim de talebimiz doğrultusunda tutukluluğun devamına karar verdi. Öncelikle müebbet hapis verildi. Müebbet hapisten haksız tahrik indirimiyle 13 yıla düştü. 13 yıldan da tahrik indirim sebebiyle 10 yıl 10 aya düştü cezası. Burada önemli olan husus tutukluluğa devam kararıydı. Zira mahkemede de belirttiğim gibi buradan bugün bir tahliye kararı çıksaydı eğer biz her zaman eleştirdiğimiz infaz yasasını bugün kendi ellerimizle alkışlamış olacaktık. Önceki olduğu gibi şimdi de mahkeme heyeti bu baskılardan etkilenmedi. Yargıtay kararına kısmen uydu, biraz indirim yaptı ama tutukluluğa devam kararı verildi. Biz de kararı cezanın yükselmesi yönünde tekrardan üst mahkemeye taşıyacağız" dedi.