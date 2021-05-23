(ÖZEL) Zeytinburnu’nda akıllara durgunluk veren kaza

Zeytinburnu’nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada virajı alamayan panelvan minibüs sürücüsü yaklaşık 2 metrelik kaldırıma çıktı. Akıllara durgunluk veren kazada araç trafik lambasının olduğu direğe çarparak durabildi.

Kaza, saat 17:30 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E-5 Karayolu yan yolda devam eden Gürcistan uyruklu Cemal J. yönetimindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı da aşarak 2 metre yükseklikteki yeşil alana çıktı. Kaldırımı aştıktan sonra trafik ışıklarının olduğu levhaya çarparak duran araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Trafik ışıklarının olduğu direğe çarpması sonucu duran araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza sonrası trafik lambalarının düştüğü ve kaldırım taşlarının da yerinden söküldüğü görüldü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.