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(Özel) Zehir taciri korona virüs dinlemedi

ESENYURT’TA YENİ TİP KORONA VİRÜS KISITLAMASI GÜNÜNDE EVİNDEN UYUŞTURUCU SATIŞI YAPTIĞI ÖĞRENİLEN BİR KİŞİ POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA CADDE ÜZERİNDE KISKIVRAK YAKALANDI. ŞÜPHELİ, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLÜRKEN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA 500 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ.

(Özel) Zehir taciri korona virüs dinlemedi

ESENYURT’TA YENİ TİP KORONA VİRÜS KISITLAMASI GÜNÜNDE EVİNDEN UYUŞTURUCU SATIŞI YAPTIĞI ÖĞRENİLEN BİR KİŞİ POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA CADDE ÜZERİNDE KISKIVRAK YAKALANDI. ŞÜPHELİ, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLÜRKEN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA 500 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:53
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(Özel) Zehir taciri korona virüs dinlemedi

Esenyurt’ta yeni tip korona virüs kısıtlaması gününde evinden uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen bir kişi polis ekiplerinin çalışmasıyla cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, polis merkezine götürülürken evinde yapılan aramalarda 500 gram üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Balıkyolu Mahallesi’nde önceki gün yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro ekipleri mahallede bir evde B.Y. isimli erkek şüphelenin evinden uyuşturucu satışı yaptığının ihbarını aldı. Ekipler ihbarın yapıldığı çevrede ve evin yakınlarında çalışmalarını hızlandırdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde satış yaptığını söylenilen B.Y. polisin titiz çalışmasıyla cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

B. Y.’nin bahse konulu evinde arama yapan ekipler, ev içerisinde 500 gram üzerinde saf eroin ve onlarca satışa hazır fişek tabir edilen uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Gözaltına alınan B. Y. işlemeleri yapılmak üzere Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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