(Özel) Yine bankta uyuyan şahsın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KADIKÖY’DE BANKTA UYUYAN BİR VATANDAŞIN CÜZDANINI ÇALMAYA ÇALIŞAN ŞAHIS YİNE AYNI YERDE BAŞKA BİR VATANDAŞIN CÜZDANINI GÜPEGÜNDÜZ ÇALMAYA ÇALIŞTI. O ANLAR BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalışan şahıs yine aynı yerde başka bir vatandaşın cüzdanını güpegündüz çalmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da yaşanan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy İskelesi’nde bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını cep telefonu ile konuşuyor gibi yaparak çalmaya çalışan şahıs kameralara yansımıştı. Dün aynı şahıs yine aynı yerde bankta uyuklayan başka bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti.
Görüntülerde hırsızlık girişiminde bulunan şahıs bankta uyuklayan vatandaşın yanına oturuyor. Çevreyi gözetleyen şahıs, daha sonra adamın cüzdanını çalmaya çalışıyor.
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