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(Özel) Yıldırım’da yeni bir şehir doğuyor

Yıldırım Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Mevlana Mahallesi’nde 60 bin metrekare alan üzerinde 1250 konutluk yeni konut projesinin temelini kısa sürede atacak. Hak sahipleri ile yüzde 90 anlaşan belediye 900 konutun yıkımına bu hafta başlıyor. Hak sahibi vatandaşlar eski binaları ile yeni binalar arasında oluşabilecek farkı 10 yıllık vadeyle ödeyebilecek. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iki etap halinde geleneksel Türk mimarisinin tüm özelliklerini barındıran konutların tamamlandığında şehirleşme ve kentsel dönüşüm bakımından örnek olacağını belirterek, "TOKİ tarafından 18 ayda tamamlanması planlanan projede, 2+1 ve 3+1 konutlara vatandaşlar 2022’nin sonlarına doğru oturabilecekler" dedi.

Asayiş 17.12.2020, 12:37
(Özel) Yıldırım’da yeni bir şehir doğuyor

Yıldırım Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Mevlana Mahallesi’nde 60 bin metrekare alan üzerinde 1250 konutluk yeni konut projesinin temelini kısa sürede atacak. Hak sahipleri ile yüzde 90 anlaşan belediye 900 konutun yıkımına bu hafta başlıyor. Hak sahibi vatandaşlar eski binaları ile yeni binalar arasında oluşabilecek farkı 10 yıllık vadeyle ödeyebilecek. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iki etap halinde geleneksel Türk mimarisinin tüm özelliklerini barındıran konutların tamamlandığında şehirleşme ve kentsel dönüşüm bakımından örnek olacağını belirterek, "TOKİ tarafından 18 ayda tamamlanması planlanan projede, 2+1 ve 3+1 konutlara vatandaşlar 2022’nin sonlarına doğru oturabilecekler" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde Samanlı Caddesi ile Samanlı Kavşağı arasındaki 60 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan 1250 dairelik toplu konut projesinin detaylarını İhlas Haber Ajansına anlattı.

Yılmaz, hak sahipleri ile yüzde 90 anlaşma sağladıklarını önümüzdeki hafta 900 konutun yıkımına başlayacaklarını söyledi.

Yılmaz, "Mevlana Mahallesi’nde 1250 konutluk TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un da desteği ile birlikte bir proje gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde buradaki hak sahipleri ile görüştük yüzde 80 oranında bir uzlaşı sağladık. Projenin detaylarını bizzat ben kendim anlattım. Birebir onların sıkıntılarını, taleplerini dinledim. Önümüzdeki günlerde bitireceğimiz bu görüşmelerde yüzde 90 oranında uzlaşmaya varacağımızı öngörüyorum. İnşallah bununla birlikte de 2021 yılının başında da 650 konutluk birinci etabının inşaatına TOKİ başlamış olacak. Hem özel sektör ile birlikte yürüteceğimiz projeler olacak hem de devlet eliyle yürüteceğimiz projeler olacak" dedi.

"Proje hem şehircilik hem de kentsel dönüşüm açısından bir örnek oluşturacak"

Yapılan projenin kentsel dönüşüm için bir model olacağını belirten Oktay Yılmaz, "Yapacağımız çalışma dönüşüm için de şehirleşme için de kesinlikle bir model olacak. Çünkü yaptığımız proje hem mahalle kültürünü koruma adına hem de Bursa’nın kendi mimari değerleri olan saçağı, kemer, iç avlu, dış avlu gibi ögeleri de içinde barındıran bir proje. Zemin artı 8 kattan oluşan bir proje 3 + 1 ve 2 + 1 şeklinde iki tip dairelerimiz var. Zemin katlarımız büyük ölçüde ticaret aksı olacak. Yerinde yıkıp yapacağız. 30’ar dönümden 2 etap halinde yapılacak. Toplamda 1250 konut yapacağız inşallah. Bu projenin toplamında 900 adet konut yıkmış olacağız. Samanlı Caddesi’nden Samanlı Kavşağı’na çevre yoluna ulaştığımız noktada olacak. Vatandaşlarımıza kira yardımlarını yapmak üzere hafta sonu sözleşme imzalamaya başlayacağız. Sözleşmeler tamamlandığında vatandaşlarımızı kiraya yerleştirdiğimizde de binaların yıkımına başlayacağız. Bu günlerde yapacağımız işler bunlar" diye konuştu.

"Aradaki farkı 10 yıllık vadeye bölünce iş hızlandı vatandaşın ilgisi arttı"

Hak sahiplerine proje bilgilendirmesini bizzat kendisinin yaptığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hak sahibi vatandaşlara eski binaları ile yeni binalar arasında farkı 10 yıllık vade ile almayı teklif edince konutlara ilginin arttığını, işin hızlandığını söyledi.

Yılmaz, "Biz bu konuyu bakanlıkla konuşmadan önce bölgedeki hak sahipleriyle bir araya geldik. Vatandaşlarımıza "Bu bölgenin mülkiyet problemlerini daha kolay bir şekilde aşabiliyoruz. Burada bir dönüşüm projesi düşünüyoruz ama şunu bilin eski arabayı getir, yeni arabayı götür. Hiç fark vermeden böyle bir kampanya yok. Böyle bir beklentiniz olmasın" dedik. Vatandaşlarımız da ’biz bunu doğal karşılıyoruz, böyle bir şeyin olmayacağını gördük. Ama siz belediye olarak bizlere 2 yıl vade açabiliyorsunuz. Biz asgari ücretle geçinen insanlarız, oluşan farkı 2 yıl gibi bir sürede ödeyemeyiz" dediler. Biz de araştırdık dedik ki "tamam size 10 yıl vade açacağız. Bununla ilgili bir meclis kararı aldık. Bu meclis kararına istinaden vatandaşlarımızla tekrar görüştük. Ön taslak bir proje hazırladık. Bu projeyle birlikte yeniden vatandaşlarla görüştüğümüzde yüzde 40’larda olan bu oran yüzde 80’e çıktı. 2 yıl değil de size 10 yıl vade açacağız" dedik. Mevcut binanızın değeri ne kadar, bakacağız yapacağımız dairenin inşaat değeri ne kadar, bunları karşılaştıracağız, arada fark oluşabilir. Fark oluşmuyorsa sıkıntı yok. Zaten daire veriyoruz. Farklar oluştuğunda da bu oluşan farkı ister belediye olarak bize borçlanabilirsiniz, biz size 10 yıl vade açarız, isterseniz başka bir bankadan daha uygun kredi bulursanız, oradan ödeyebilirsiniz. Bu vade süresini uzatınca işin önü açıldı. Ödeme kolaylığı sağlanınca işin önü açılmış oldu" dedi.

Proje 18 ayda tamamlanacak

Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz bu süreçte vatandaşlarımıza izah ettik. 3 katlı bina. Tapu baba adına ama orada baba ve 2 çocuğu daha oturuyor. Biz 3’üne de kira yardımı yapacağız. Bunun önünde de bir engel yok. Dolayısıyla burada vatandaşın elini kolaylaştıracak şekilde fırsatlar, şartlar sununca çok da güzel bir proje ile karşılarına çıktık. Onay oranı yüzde 80’den yüzde 90’a çıkacak. Bunu önümüzdeki bir iki hafta çerisinde görmüş olacağız. Vatandaşımızla uzlaşmalarımızı yeniledik. Kira yardımlarını yaptık, taşındılar burada hemen yıkıma başlıyoruz. TOKİ de bu sürede ihale sürecine hazırlanıyor. İnşallah bir iki ay içerisinde de ihale süreci tamamlanıp 2021’in başlarında binaların yükseldiğini göreceğiz inşallah. Proje tahmin ediyorum 18 aylık bir süreçte tamamlanmış olacak. 2022’nin sonlarına doğru burada hemşerilerimizin oturacağını düşünüyorum."
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