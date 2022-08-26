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(ÖZEL) Yaya geçidini kullanmayan bayana otomobil işte böyle çarptı
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı.
Asayiş 26.08.2022, 12:18
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı.
Kütahya Adnan Menderes Bulvarı üzerinde U dönüşü yapan otomobil, yaya geçidini kullanmayan bayana çarptı. Kazada ismi belirtilmeyen bayanın yaralandığı öğrenildi.
Kütahya’daki ikinci trafik kazası ise maddi hasarla atlatıldı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Germiyan Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kütahya’daki her iki trafik kazası da saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı.
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