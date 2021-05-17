(Özel) Yabancı uyruklu şahıs, denetimlerde uyuşturucu ile yakalandı

Sultangazi’de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda denetim yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan şahsın göç idaresindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında hafta boyunca denetimlerde bulundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda yapılan denetimler esnasında polis, şüphelendiği bir grup şahsı durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu şahısların birinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın, göç idaresindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.