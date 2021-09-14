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(Özel) Yabancı uyruklu ehliyetsiz genç polisten kilometrelerce kaçtı

Arnavutköy’de gece iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezintiye çıkan yabancı uyruklu ehliyetsiz genç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre kaçan 3 arkadaş, yakalanınca o anları da gülerek anlattı.

Asayiş 14.09.2021, 09:58
(Özel) Yabancı uyruklu ehliyetsiz genç polisten kilometrelerce kaçtı

Arnavutköy’de gece iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezintiye çıkan yabancı uyruklu ehliyetsiz genç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre kaçan 3 arkadaş, yakalanınca o anları da gülerek anlattı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Arnavutköy’de meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu ehliyetsiz genç, iki arkadaşını da yanına alarak otomobille gezintiye çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin şüphelendiği araç sürücüsü, durdurulmak istenince kaçmaya başladı. Polis ile aralarında 5 kilometrelik kovalamaca yaşayan gençler, kısa süre sonra yakalandı. Sokak aralarında hızla ilerleyen, kendi ve çevrede bulunan onlarca kişinin canını tehlikeye atan gençler yakalandıklarında ise o anları gülerek anlattı. Yakalanan gençlerden biri, “Arkadaşım arabayı sürüyordu. Ehliyeti yoktu. Polis kovalayınca kaçmaya başladı. Kaçmaması gerektiğini söyledik ama dinlemedi kaçtı, ne yapalım. 5 kilometredir kaçıyoruz ortalama. Burada yakalandık” dedi.

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